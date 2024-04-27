Ночью дроны ВСУ массово атаковали Россию: подавлены 68 БПЛА, поврежден нефтезавод

Силы противоздушной обороны перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников над Краснодарским краем и Крымом за прошедшую ночь. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, 66 дронов были нейтрализованы и сбиты над Кубанью, еще два уничтожены над Крымским полуостровом.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ночь были подавлены более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. По его словам, дроны пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. «Пострадавших и серьезных повреждений нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале, добавив, что оперативные службы ликвидируют возгорания, возникшие в результате падения БПЛА.

Позже глава Славянского района Роман Синяговский и региональное управление МЧС сообщили о повреждении ректификационной колонны на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани и пожаре в результате атаки беспилотников.

«Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна», – уточнил он в своем телеграм-канале, отметив, что возгорание ликвидировано. По данным МЧС, площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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