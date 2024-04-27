Нефтезавод на Кубани частично приостановил работу после атаки дронов ВСУ

Нефтеперерабатывающий завод в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края частично приостановил работу после ночной атаки украинскими дронами. Об этом сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев в комментарии ТАСС.

По его словам, в НПЗ прилетели 10 беспилотников, после чего возник сильный пожар, который на данный момент ликвидирован.

Специалисты проведут проверку на предприятии на наличие возможных скрытых повреждений.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем и два – над Крымом.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что дроны пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры, однако «серьезных повреждений нет». В тоже время глава Славянского района Роман Синяговский и региональное управление МЧС сообщили о повреждении ректификационной колонны на НПЗ в Славянске-на-Кубани и пожаре в результате атаки беспилотников.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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