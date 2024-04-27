Три тысячи домов освободились от воды в подтопленных регионах

Еще три тысячи домов освободились от воды в регионах России, пострадавших от наводнений. Специалисты проводят обеззараживание объектов, которые были подтоплены.

«Число подтопленных домов сократилось почти на 3000 и составляет 11,1 тыс. строений. Также подтоплено 28 тыс. приусадебных участков, 61 мост и 85 участков дорог», – рассказал ТАСС источник в оперативных службах.

По данным МЧС, в Оренбургской области остаются подтопленными 8 865 жилых домов и 14 545 приусадебных участков. В пострадавших от паводка районах откачали более 477 000 кубометров воды, обеззаражено 13 436 домов.

В Курганской области подтоплены более 2000 домов, волна паводка продолжает идти по региону. В Тюменской области вода зашла в 200 домов, в районах с высоким риском наводнения активно проводят противопаводковые мероприятия.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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