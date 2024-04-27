Петербурженка залечила сына-школьника до комы

Жительница Санкт-Петербурга самолечением за четыре дня довела 15-летнего сына до комы. Когда подростка все же доставили в больницу, врачи уже не смогли ему помочь – мальчик умер.

22 апреля подросток сдал анализ крови, который показал недостаток железа. 38-летняя мать мальчика решила не консультироваться с медиками, а самостоятельно «назначила» сыну таблетки для поднятия гемоглобина и препараты железа внутривенно. Мальчик страдал иммунным заболеванием, на фоне которого прием железосодержащих препаратов вызвал проблемы с желудком.

26 апреля состояние мальчика резко ухудшилось, мать вызвала скорую, которая срочно доставила подростка в больницу. Медики диагностировали желудочно-кишечное кровотечение, инфекционно-токсический шок и постгеморрагическую анемию. Несмотря на усилия врачей подросток умер.

По данным портала 78.ru, родители погибшего были в разводе, мальчик жил с матерью.

В Ивановской области мужчина колол годовалому сыну наркотик, пока ребенок не потерял сознание. Младенца положили в реанимацию.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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