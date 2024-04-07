Житель Ивановской области накачал годовалого сына наркотиками

Житель города Кинешма в Ивановской области стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство малолетнего. Следователи подозревают, что он колол годовалому сыну наркотик, пока ребенок не потерял сознание.

По версии следствия, 4 и 5 апреля 31-летний подозреваемый находился дома один с сыном. Мать ребенка была на работе. Мужчина вколол сыну неизвестный наркотик, отчего малыш потерял сознание. Скорая диагностировала отравление и увезла мальчика в больницу. Сейчас ребенок в реанимации.

«Фигурант задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Возбуждено уголовное дело по о покушении на убийство малолетнего. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 228 УК РФ», – рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Следователи готовят материалы для ареста подозреваемого. Прокуратура взяла ход расследования на контроль и намерена проверить работу органов профилактики безнадзорности.

В Екатеринбурге трехлетняя девочка проглотила мефедрон и попала в больницу. Мать девочки оставила ребенка с сожителем, ему и принадлежал наркотик.

Кинешма, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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