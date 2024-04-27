В Петербурге мальчик напугал воспитателя муляжом гранаты

Воспитанник детского сада № 17 в Петербурге принес в группу похожий на гранату предмет. Прибывшие взрывотехники объяснили, что граната не настоящая.

Инцидент случился днем 27 апреля. Один из ребят похвастался товарищам в группе детского сада предметом, похожим на гранату. Воспитатель рассказала директору, вместе они вызвали оперативные службы и родителей ребенка.

Прибывшие взрывотехники рассмотрели предмет и сообщили, что это муляж, угрозы не несет. Отец мальчика пояснил, что граната игрушечная, куплена как сувенирная продукция к 9 мая. Правоохранители продолжают опрашивать родителей и работников детского сада, передает портал 78.ru.

В Нижегородской области школьник принес на уроки купленное через интернет оружие. Предмет оказался пневматическим пистолетом. Руководство школы забрало оружие и боеприпасы и вызвало полицию.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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