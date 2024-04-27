Волна паводка в Абатском районе побила исторический рекорд

Волна паводка поднялась выше рекордного уровня около села Абатское в Тюменской области. На трассе Тюмень-Омск для транспорта ввели ограничения по нагрузке на ось, чтобы снизить риск разрушения дамбы под дорогой.

«Паводок в Абатском районе достиг своего максимума. 1199 см – рекорд за всю историю наблюдений. Воды очень много, нагрузка на гидротехнические сооружения большая, вода сочится сквозь саму дорогу. По прогнозу Росгидромета, уровень реки Ишим в Абатском районе будет снижаться только до первых чисел мая. Потом снова ожидаем подъем воды», – рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале.

Уровень воды в реке Ишим около Абатского с 08:00 по местному времени поднялся на 4 см и достиг отметки 1201 см, около Викулово – на 23 см до отметки 724 см, сообщил ИЦ областного правительства.

«Из-за опасности прорыва федеральной трассы объявлена экстренная эвакуация населения из зон возможного подтопления. Ограничена максимальная нагрузка на ось – 6 тонн. Из-за реверсивного движения собираются пробки, еще раз призываю водителей отказаться от поездки», – призвал глава региона.

Тюмень, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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