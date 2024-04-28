В Ингушетии раскрыта ОПГ, похитившая более 1 млрд рублей бюджетных средств, выделенных на поддержку семей с детьми

В Ингушетии раскрыта организованная преступная группа, которая занималась похищением бюджетных средств, выделенных на поддержку семей с детьми. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, речь идет об ущербе более 1 млрд рублей.

По данным полиции, что в состав ОПГ входили сотрудники ГУП «Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия», работники Роскадастра и неустановленные лица.

По версии следствия, в период с 2019 по 2022 года члены ОПГ, путем получения копий личных документов с анкетными и иными данными физических лиц, в том числе свидетельств о рождении третьего и последующих детей, изготавливали подложные договоры купли-продажи объектов недвижимости и договоры займа между ГУП «РОИЖК РИ» и покупателями объектов недвижимости по ранее изготовленным подложным договорам купли-продажи, а также путем изготовления и последующего предоставления свидетельств о рождении на несуществующих детей, якобы рожденных за пределами РФ. В полиции уточнили, что деятельность ОПГ была тщательно законспирирована и долгое время осуществлялась под видом законной деятельности.

По данным фактам возбуждено семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат), соединенные в одном производстве.

В рамках уголовного дела на территории Ингушетии и РСО-Алания при поддержке сотрудников ФСБ и сотрудников УЭБ и ПК МВД по Республике Ингушетия, проведены 15 обысков по местам жительства и работы членов ОПГ.

Три фигуранта уголовного дела, в том числе директор республиканского унитарного предприятия ипотечного кредитования, который являлся организатором ОПГ, задержаны. В отношении двух фигурантов Пятигорским городским избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении третьей фигурантки, которая на иждивении имеет 7 несовершеннолетних детей, двое из которых являются инвалидами, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, добавили в полиции.

Магас, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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