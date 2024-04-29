В Карачаево-Черкесии совершено нападение на пост ДПС: двое полицейских убиты, пятеро бандитов ликвидированы

Минувшей ночью в Карачаево-Черкесии произошло вооруженное нападение на наряд дорожно-патрульной службы, который осуществлял дежурство в п. Мара Аягъы Карачаевского района. Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, в результате перестрелки двое полицейских погибли, ещё четверо – получили ранения.

Как уточняется, сообщение о ЧП поступило 28 апреля в 23:20. Нападавшие приблизились на автомашине к временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Сотрудники полиции открыли ответный огонь по нападавшим, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство.

«В результате боестолкновения погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по КЧР, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области. Пятеро нападавших уничтожены на месте», – сообщили в республиканской полиции.

Пострадавшие сотрудники госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

После нападения на месте происшествия обнаружены несколько самодельных взрывных устройств. В настоящее время работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Черкесск, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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