Дрон ВСУ атаковал автомобиль под Белгородом

ВСУ атаковали с помощью беспилотника автомобиль на территории сельскохозяйственного предприятия в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, инцидент произошел в селе Петровка Белгородского района. Под удар попала «Газель».

В результате атаки никто не пострадал. В автомобиле выбиты стекла и посечен кузов.

Ранее Гладков сообщал, что утром 30 апреля силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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