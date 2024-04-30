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Вторник, 30 апреля 2024, 12:17 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Дрон ВСУ атаковал автомобиль под Белгородом

Фото: Минобороны РФ

ВСУ атаковали с помощью беспилотника автомобиль на территории сельскохозяйственного предприятия в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, инцидент произошел в селе Петровка Белгородского района. Под удар попала «Газель».

В результате атаки никто не пострадал. В автомобиле выбиты стекла и посечен кузов.

Ранее Гладков сообщал, что утром 30 апреля силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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