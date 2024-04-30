Дрон ВСУ атаковал автомобиль под Белгородом

ВСУ атаковали с помощью беспилотника автомобиль на территории сельскохозяйственного предприятия в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, инцидент произошел в селе Петровка Белгородского района. Под удар попала «Газель».
В результате атаки никто не пострадал. В автомобиле выбиты стекла и посечен кузов.
Ранее Гладков сообщал, что утром 30 апреля силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду.
Белгород, Наталья Петрова
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