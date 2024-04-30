ВСУ обстреляли Курскую область, ранены двое мирных жителей

Два человека ранены при обстреле ВСУ села Козино Рыльского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Их госпитализируют в районную больницу», – написал он в своем телеграм-канале.

В результате обстрела повреждено 10 частных домов, перебита ЛЭП, уточнил глава региона.

Три села – Козино, Локоть и Городище – частично обесточены. «Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только позволит обстановка», – добавил Старовойт.

Курск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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