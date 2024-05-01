Три десятка дачных домов загорелись в СНТ под Читой

Порядка 30 дачных домов загорелись в одном из садовых некоммерческих товариществ в Читинском районе Забайкальского края. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, пожар перешел на лесной массив, тушение огня осложняют сильные порывы ветра. Площадь пожара в СНТ «Разведчик недр» под Читой уточняется. В борьбе с огнем задействованы 86 сотрудников МЧС и 24 единицы техники спецтехники.

Всего в СНТ 50 домов, пострадавших при пожаре нет, уточнил глава Читинского района Виктор Машуков. «Дома с постоянным проживанием граждан пока не выявлены, председатель подтверждает повреждение только садовых домиков», – рассказал чиновник, чьи слова приводит пресс-служба правительства Забайкалья.

«Предварительная причина пожара: вчера в кооперативе не было света, сегодня собственники самостоятельно попытались подключить электричество и после этого начали поступать сообщения о необходимости вызова пожарных служб. Пока версия такая, но пока ее не отрабатывают», – добавил Машуков.

По данным регионального полицейского главка, в Читинском районе ограничили движение на трассе Чита – Забайкальск с 32-го по 37-й км из-за пожара в СНТ и задымления. «Безопасность дорожного движения обеспечивают два наряда ДПС. Водителей просят быть внимательными», – говорится в сообщении УМВД РФ по Забайкальскому краю.

Чита, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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