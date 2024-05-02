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Четверг, 2 мая 2024, 10:39 мск

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ФСБ задержала жителя Владивостока за работу на украинскую разведку

Сотрудники Управления ФСБ России по Приморскому краю задержали жителя Владивостока, подозреваемого в госизмене и работе на украинскую военную разведку. Об этом сообщается в телеграм-канале антитеррористической комиссии региона.

По информации спецслужбы, задержанный действовал по заданию кураторов из Главного управления разведки Минообороны Украины и собирал данные о военных объектах и предприятиях военно-промышленного региона. Отмечается, что мужчина инициативно установил контакт с представителями спецслужб Украины и предложил им свои услуги.

В отношении жителя Приморья возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы. По данным УФСБ, он полностью осознавал возможность использования информации против безопасности России.

В настоящее время фигурант находится под стражей.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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