В Дагестане обнаружили человеческие останки при строительстве дороги

В Дагестане рабочие обнаружили человеческие кости при строительстве дороги. Об этом сообщили в администрации Новолакского района.

Останки, предположительно, двух человек обнаружили при строительстве дороги в объезд Хасавюрта. Дорожные работы временно приостановлены.

Вероятно, речь идет о традиционном захоронении. Позы, в которых лежали кости, естественны для ритуального погребения.

На место приехали дагестанские эксперты. Предположительный возраст останков – около двух тысяч лет. В ближайшее время ожидают археологов из Москвы.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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