В Дагестане обнаружили человеческие останки при строительстве дороги

В Дагестане рабочие обнаружили человеческие кости при строительстве дороги. Об этом сообщили в администрации Новолакского района.
Останки, предположительно, двух человек обнаружили при строительстве дороги в объезд Хасавюрта. Дорожные работы временно приостановлены.
Вероятно, речь идет о традиционном захоронении. Позы, в которых лежали кости, естественны для ритуального погребения.
На место приехали дагестанские эксперты. Предположительный возраст останков – около двух тысяч лет. В ближайшее время ожидают археологов из Москвы.
Махачкала, Зоя Осколкова
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