Над Белгородской областью уничтожены два украинских беспилотника

Министерство обороны РФ в четверг, 2 мая, сообщило об уничтожении двух украинских дронов над территорией Белгородской области.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «С 16.40 до 17.05 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области».

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал: «Село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, есть повреждения в одном частном жилом домовладении. На месте работают оперативные службы».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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