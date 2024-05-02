российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 2 мая 2024, 20:02 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Над Белгородской областью уничтожено еще два украинских беспилотника

Министерство обороны России в четверг, 2 мая, сообщило об уничтожении двух беспилотников ВСУ над Белгородской областью.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 17.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,