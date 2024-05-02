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Четверг, 2 мая 2024, 20:02 мск

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Российские ВКС уничтожили пусковую установку ЗРК «Ирис-Т» под Харьковом и беспилотник над Крымом

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России в четверг, 2 мая, сообщило, что в Харьковской области силами ВКС была поражена пусковая установка ЗРК «IRIS-T» немецкого производства, а также сбит украинский беспилотник над Крымом.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «ВКС России ракетным ударом поразили пусковую установку ЗРК «Ирис-Т» в районе населенного пункта Островерховка. …Около 18.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Крымским полуостровом».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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