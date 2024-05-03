В Дагестане мужчина погиб, спасая выпавшую за борт девушку

В Дагестане мужчина погиб во время прогулки на катере. Он пытался спасти тонущую девушку. Об этом сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте СК.

Инцидент произошел на реке Сулак. Компания из четырех девушек и мужчины поехали кататься на катере. Все они были без спасательных жилетов.

«Судоводитель <...> совершил опасный маневр, в результате которого за борт маломерного судна выпала одна из девушек. На помощь выпавшей с борта судна выпрыгнул пассажир – мужчина. Девушку удалось спасти, а мужчина утонул», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем смерть человека.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube