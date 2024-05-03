В ЛНР задержали украинскую шпионку – координировала удары ВСУ по Антрациту

В Луганской народной республике задержали гражданку Украины по подозрению в шпионаже в пользу Киева. Жительница города Антрацита передавала украинским боевикам данные о расположении российских войск. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по ЛНР.

По данным спецслужбы, женщина собирала сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ, задействованных в проведении специальной военной операции. Кроме того, подозреваемая передавала украинской стороне сведения о местах массового скопления жителей Антрацита.

На распространенном УФСБ видео женщина сообщила, что передала руководителю украинской Луганской областной администрации координаты для нанесения ударов ВСУ. «Сообщила ему координаты и объяснила, что там большое скопление жилых домов, есть детские объекты, есть спортивные объекты. Соответственно, если туда будут прилеты – пострадает очень много людей. Далее я сообщила ему координаты рынка. Фактически это центр города, где находятся административные и все остальные здания: учебные здания и жилые дома», – рассказала она.

Следователями управления ФСБ России по ЛНР в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса (УК) России «Шпионаж», добавили в пресс-службе.

В отношении жительницы Антрацита возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж).

Луганск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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