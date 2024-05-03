Американца задержали за попытку съесть лицо человека

29-летний американец был арестован в Лас-Вегасе и взят под стражу после попытки съесть лицо человека, лежащего на земле. Пострадавший, у которого отсутствовал один глаз, скончался в больнице от полученных травм.

По информации издания Mirror, в минувшее воскресенье около 4:40 утра в полицию позвонили прохожие, напуганные сценой, развернувшейся на их глазах: неизвестный мужчина ест лицо прижатого к земле человека.

За несколько минут до этого в полицию также позвонили граждане, которые сообщили о ссоре между двумя мужчинами на бульваре Лас-Вегас, недалеко от автобусной остановки.

Прибывшая на место полиция обнаружила потерпевшего без сознания, с отсутствующим одним глазом и порезом на лице, а рядом на коленях стоял мужчина. Последний, опознанный как Колин Чех, взят под стражу в полиции. По информации Mirror, " биологические материалы» были обнаружены в « его в волосах, рту и на одежде». Пострадавший по имени Кеннет Браун был доставлен в больницу, но не выжил.

Находясь под стражей в полиции, Колин Чех несколько раз терял сознание. Он якобы утверждал, что «съел глаза и уши» Кеннета Брауна и не спал в течение пяти дней вследствие некоторой формы одержимости. На неделе его должны были допросить в суде Лас-Вегаса по обвинению в убийстве, но его пришлось госпитализировать в виду маловменяемого состояния.

Лас-Вегас, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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