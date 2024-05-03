ВСУ ударили по пятиэтажке в Токмаке, под завалами могут быть люди

Украинские войска обстреляли многоквартирный жилой дом в Токмаке. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Предварительно, под завалами могут находиться люди.

«Киевские террористы нанесли очередной удар по пятиэтажному жилому дому в Токмаке. По предварительным данным, под завалами могут быть люди», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Сейчас на месте работают спасатели.

Напомним, 25 апреля при обстреле ВСУ многоэтажного жилого дома в Токмаке погиб мирный житель. Тело мужчины нашли при разборе завалов.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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