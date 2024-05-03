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Пятница, 3 мая 2024, 16:16 мск

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В Курганской области отец убил ребенка из-за плача

В Частоозерском районе Курганской области мужчина расправился с собственным малолетним ребенком из-за громкого плача. Детоубийца задержан и заключен под стражу.

Согласно данным следствия, убийство было совершено 27 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета. В тот день 38-летний мужчина находился с ребенком дома. Он несколько раз ударил сына по голове из-за того, что тот плакал. От полученных травм малыш скончался.

Жителю Частоозерского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)".

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики.

Курган, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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