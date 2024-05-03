В результате обстрела Токмака со стороны ВСУ пострадали четыре человека

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу, 3 мая, сообщил о ранении четырех человек в результате обстрела украинцами жилого дома в Токмаке.
В своем Telegram-канале Балицкий написал: «В результате обстрела со стороны ВСУ жилого дома в Токмаке пострадали четыре человека: двое в тяжелом состоянии, двое раненых находятся в сознании. Всего пострадало 8 квартир, из них полностью разрушены 4 квартиры и 4 повреждены».
«Разбор завалов продолжается. Сохраняется угроза повторных ударов, нахожусь на связи с оперативными службами. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», – добавил глава региона.
Мелитополь, Иван Бабурин
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