ВСУ обстреляли Херсонскую область. Есть раненый

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко в пятницу, 3 мая, сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилым кварталам в Алёшках, ранен один мирный житель, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Василенко сказал: «Сегодня удар украинских террористов по жилым кварталам в Алёшках привел к ранению одного человека. С начала 2024 года от обстрелов киевских боевиков в Херсонской области погибли 11 мирных жителей, в том числе один ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 73 человека. В Алёшкинском и Голопристанском округах обстрелы привели к лесным пожарам на площади 3 га. Всего с начала года от обстрелов пострадало более 350 га лесных массивов».

Геническ, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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