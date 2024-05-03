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Суббота, 4 мая 2024, 01:56 мск

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В МВД Грузии сообщили о разоблачении провокаций в Тбилиси

МВД Грузии в пятницу, 3 мая, сообщило о раскрытии готовящихся провокаций в Тбилиси с переодеванием в полицейскую форму, выступающими против закона об иноагентах.

В сообщении грузинских правоохранителей, размещенном на официальной странице ведомства в соцсетях, в частности, говорится: «У МВД была информация, что определенные организаторы акций планировали устроить, так называемый, перформанс. В частности, планировалось осуществить инициирование насильственных действий со стороны правоохранителей. Они также собирались надеть форму представителей различных подразделений МВД. Протестующие планировали распространить информацию о том, что полиция якобы присоединилась к митингу».

Тбилиси, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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