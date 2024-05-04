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Суббота, 4 мая 2024, 09:53 мск

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Вертолет МЧС забрал моряка с судна в Охотском море

Спасатели на вертолете эвакуировали моряка с рыболовецкого судна в Охотском море. Мужчине потребовалась срочная помощь медиков из-за апендицита, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Магаданской области.

Судно вело промысел в акватории Охотского моря, примерно в 158 км от Магадана. У одного из моряков появились симптомы аппендицита, и экипаж связался со спасателями. Для эвакуации больного отправили вертолет МИ-8 Авиации Колымы с медиками и спасателями.

«На борту воздушного судна медики оказали больному первую медицинскую помощь. По прибытии в аэропорт пострадавшего доставили в Магаданскую областную больницу для дальнейшего лечения», – пояснили в МЧС.

Магадан, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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