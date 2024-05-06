В Пермском крае 17 пожарных уволились из-за плохих условий работы

В городе Добрянка Пермского края с начала 2024 года из-за низких зарплат и плохих условий работы из пожарной части уволились 17 человек. Жители обеспокоены тем, что из-за массового ухода пожарных ухудшится качество работы.

Зарплата в пожарной части №115 в Добрянке составляет 32 тысячи рублей, последний раз ее поднимали четыре года назад, пишут «Известия». По словам бывших сотрудников, главной причиной ухода стала даже не низкая зарплата, а то, что рабочая обстановка «хуже, чем у бездомных». Нет условий даже для соблюдения санитарно-гигиенических норм.

«Нет возможности сходить в душ и даже в туалет нормально. Там настолько плохие условия, что в гараже пожарных машин замерзает вода в автоцистернах. Хорошо, что в тот момент еще пожара не было, машине пришлось бы выехать с куском льда. Пацаны сидят, в двух кофтах работают, тепло только в спальном помещении», – рассказал собеседник издания.

Он добавил, что материальное обеспечение также оставляет желать лучшего. Например, шевроны и вещмешки приходилось покупать за свой счет. «Бомжи живут лучше. Это, без преувеличения, действительно так», – подчеркнул бывший сотрудник МЧС.

Прокуратура провела проверку. Но, как сообщили в МЧС Прикамья, нарушений не выявили.

Жители Добрянки обеспокоены тем, что из-за массового увольнения сотрудников ухудшится качество работы. В городе не много многоквартирных домов, люди в основном живут в частном секторе и боятся, что пожары будет некому тушить.

Пермь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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