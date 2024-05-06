В Дагестане подросток с ножом напал на полицейского

В Дагестане 17-летний юноша пытался отобрать оружие у полицейского и напал на него с ножом. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash Gor».

Инцидент произошел в Сергокалинском районе. Подростка везли в отдел, когда он напал на одного из патрульных, дважды ударил его ножом в грудь и плечо и попытался отобрать табельный пистолет.

Предположительно, юноша напал на правоохранителей, чтобы отомстить за двоюродных братьев, которые отбывают наказание по статье об экстремизме.

Пострадавшему полицейскому оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube