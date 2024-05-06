В Петербурге мигранта задержали за домогательства до 11-летней девочки

В центре Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали мигранта, домогавшегося до 11-летней школьницы на детской площадке. Об этом сообщает издание 78.ru. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне в полицию обратился отец девочки. Мужчина рассказал, что во дворе дома № 5 на Мытнинской улице неизвестный совершил развратные действия в отношении его 11-летней дочери, а также фотографировал девочку на телефон.

Правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам в Овсянниковском саду. Им оказался 29-летний безработный гражданин Узбекистана. Его доставили в отдел полиции.

В отношении задержанного составили административный протокол, и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет Mash.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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