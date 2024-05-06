Пожары бушуют в пяти садоводствах Иркутской области

Порядка 30 строений горят в пяти садоводствах Иркутской области. Пожарные работают в условиях сильного ветра, который разносит пламя, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

Пожары возникли днем 6 мая в условиях порывистого ветра. В СНТ «Алюминщик» в Братском районе горят 15 дачных домов и хозяйственных построек. Общая площадь возгорания составила 620 кв. м. Пока пожарные борются с огнем, два бульдозера создают противопожарные разрывы.

«Пожарные подразделения работают по повышенному номеру. Задействовано три единицы пожарной техники, восемь человек личного состава, 10 человек из лесоохраны», – пояснили в главке.

Еще 15 строений загорелись в Вихоревке, в расположенных рядом друг с другом садоводствах «Весна», «Локомотив», «Укские дачи», «Виктория». На месте работают 22 человека и 17 единиц техники.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин пожаров.

Иркутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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