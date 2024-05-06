В Волгограде мужчина поссорился с женой и взял в заложники пятерых детей

В Волгограде полицейские задержали местного жителя, который, удерживал в квартире пятерых детей и ударил ножом сына-подростка. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и поссорился с женой. 13-летний сын заступился за мать, тогда отец ударил его ножом в руку. После этого мужчина удерживал детей в квартире.

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции, пострадавший ребенок был госпитализирован.

Отмечается, что семья на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состояла, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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