Над Черным морем сбит украинский беспилотник

Министерство обороны РФ в понедельник, 6 мая, сообщило об уничтожении украинского беспилотника над акваторией Черного моря.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 16.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над северо-западной частью акватории Черного моря».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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