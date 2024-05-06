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Понедельник, 6 мая 2024, 19:05 мск

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Над Черным морем сбит украинский беспилотник

Министерство обороны РФ в понедельник, 6 мая, сообщило об уничтожении украинского беспилотника над акваторией Черного моря.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 16.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над северо-западной частью акватории Черного моря».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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