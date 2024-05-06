Губернатор Иркутской области ввел режим ЧС из-за пожаров

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в понедельник, 6 мая, ввел режим ЧС регионального значения в связи с пожарами в Братском районе и Вихоревке.

В своем Telegram-канале Кобзев написал: «В связи с событиями в Братском районе и Вихоревке и отдаленном прогнозе синоптики приняли решение ввести режим ЧС регионального значения. Порывы ветра могут быть причинами молниеносного распространения пожаров. Поэтому я прошу всех быть предельно бдительными, не сжигать сухую растительность».

Ранее пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщала о том, что пожары охватили почти 70 строений в садоводствах Братского района Иркутской области.

Иркутск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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