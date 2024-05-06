Украинцы обстреляли село Муром в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 6 мая, сообщил о нарушении энергоснабжения нескольких населенных пунктов в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил села Муром.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Нарушена линия электроснабжения, под отключение попадают абоненты сёл Муром, Архангельское и Нехотеевка, а также частично абоненты села Новая Таволжанка. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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