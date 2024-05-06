СМИ: ВСУ готовит массированную атаку на Россию утром 7 мая

Украина готовит массированный удар 50 или более беспилотниками, а также дальнобойными ракетами по территории России утром 7 мая, – сообщил вечером в понедельник, 6 мая, телеканал RT.

Со ссылкой на источник, телеканал пишет, что «атака ожидается более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет. Сначала планируют запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а потом ударить по согласованной заранее цели. Это первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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