Тела шести украинских «уклонистов» обнаружены в реке Тиса на границе с Румынией

Украинские экстренные службы и пограничники обнаружили в реке Тиса на границе с Румынией тела сразу шести мужчин, пытавшихся нелегально покинуть Украину, – сообщают украинские СМИ.

Украинский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале со ссылкой на источники написал: «Четыре трупа были обнаружены на украинской стороне, еще два тела – со стороны Румынии. Некоторые из извлеченных тел долгое время провели в горной реке, на это указывает состояние, в котором они находятся. Одному из погибших едва исполнилось 20 лет».

Следует отметить, что ранее в Госпогранслужбе Украины сообщили об обнаружении в Тисе тела еще двух мужчин.

«Утопленников нашли вчера вечером на Закарпатье во время патрулирования украинско-румынской границы. К месту происшествия вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников Нацполиции. Из-за высоких порогов и сильного течения извлечь тело из воды удалось только на утро», – сообщили украинской Госпогранслужбе.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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