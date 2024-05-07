Глава башкирского минтранса попался на взятке

Правоохранители задержали министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова по делу о взятке. Глава региона Радий Хабиров уволил чиновника после задержания, сообщила пресс-служба.

Предварительно, министр получил особе крупную взятку при распределении контрактов на ремонт дорожной сети. Клебанов стал новым фигурантом расследования, которое ведут уже некоторое время. Итогом его стало обвинение еще нескольких человек.

В пресс-службе главы Башкирии подтвердили факты задержания министра и его увольнения.

«Александру Клебанову вменяется получение взятки в особо крупном размере. В настоящее время силовики проводят оперативные мероприятия. Глава Башкортостана освободил Александра Клебанова от занимаемой должности», – сказала пресс-секретарь Хабирова Диана Сафаргалеева РЕН ТВ.

Уфа, Наталья Рязанова

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