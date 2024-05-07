Украинский беспилотник атаковал пожарных в Горловке

МЧС России во вторник, 7 мая, сообщило об атаке украинского беспилотника в Горловке в Донецкой Народной Республике на пожарных, которые возвращались в дежурную часть после тушения пожара.
В сообщении ведомства говорится: «В ДНР из-за применения беспилотника пострадали сотрудники МЧС России. В Горловке огнеборцы ведомства ликвидировали возгорание сухих трав. При возвращении в пожарную часть отделение атаковал беспилотник. Специалисты МЧС России в больнице им оказывают медицинскую помощь».
Донецк, Иван Бабурин
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