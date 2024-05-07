В реке Ишим начал снижаться уровень воды

Правительство Тюменской области вечером во вторник, 7 мая, сообщило, что уровень реки Ишим снизился на гидропостах в селах Ильинке, Арбастком и Викулово, а также городе Ишим.

В Telegram-канале правительства региона со ссылкой на гидрологический бюллетень говорится: «На 20:00 (18:00 мск) 7 мая уровень воды в реке Ишиме на гидропосту в Ильинке за день снизился на 2 см до 809 см при критической отметке в 800 см, в Абатском на 7 см до 1204 см при критической отметке в 960 см, в Викулово – на 1 см до 1167 см при критической отметке в 1000 см. В городе Ишиме, в свою очередь, уровень реки опустился на 8 см до отметки в 970 см при критическом уровне в 850 см».

Тюмень, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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