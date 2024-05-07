Арестован экс-глава Федерального Центра анализа и оценки техногенного воздействия

Преображенский районный суд Москвы во вторник, 7 мая, отправил в СИЗО бывшего директора ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» Владислава Новикова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при выполнении госконтракта на разработку программно-технического обеспечения учета отходов негативного воздействия на окружающую среду, – сообщает ТАСС.

В суде сообщили: «В рамках оперативно-разыскных мероприятий по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), был задержан в Москве и отправлен в СИЗО бывший директор ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» (ФЦАО) Владислав Владиславович Новиков».

«Ущерб от невыполнения этого контракта, по данным следователей, составляет пока около 370 млн рублей. Тяжкие последствия выразились в невыполнении целей и задач, предусмотренных государственным контрактом на создание ПТО УОНВОС. по делу Новикова арестованы его бывший заместитель и друг», – добавил собеседник агентства.

Для справки: «ПТО УОНВОС содержит сведения об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, расположенных в пределах территории Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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