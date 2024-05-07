Украинцы обстреляли нефтебазу в Луганске

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник вечером во вторник, 7 мая, сообщил об атаке Украина на нефтебазу в черте столицы региона.

В своем Telegram-канале Пасечник написал: «Поздней ночью враг нанес удар по мирному Луганску – обстреляли нефтебазу, расположенную в черте города. На месте работают сотрудники МЧС. Сейчас основная задача – потушить пожар, чтобы защитить мирных жителей и их дома от огня. Информация о пострадавших уточняется. Ситуацию держу на личном контроле».

Луганск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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