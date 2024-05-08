Спасатели ночью вывезли 150 человек из омского села из-за паводка

Спасатели ночью эвакуировали более половины населения села Ашеваны Омской области из-за резкого подъема уровня воды в реке Ишим. Волна паводка в Тюменской области добралась до Ялуторовского и Ярковского районов.

«Сложная ситуация в селе Ашеваны Усть-Ишимского района. Ночью в ПВР эвакуировали 150 человек, оказали помощь в перевозке хозяйства. Всего в селе Ашеваны расположено 137 домов, проживают 224 человека. Сейчас затоплено 25 домов. Сегодня продолжится эвакуация жителей села Слободчики», – сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем блоге.

В деревне Слободчики подтоплены 26 жилых домов и 128 приусадебных участков. Спасатели эвакуировали жителей с подтопленных территорий, в ПВР находятся 26 человек, еще 173 – у родственников. Вода в реке Иртыш у села Усть-Ишим вода поднялась до отметки 780 см, у села Ишим – 1 557 см.

В Тюменской области продолжается борьба с водой вдоль автодороги Р-402 Тюмень-Омск. На данном участке трассы организовано реверсивное движение транспортных средств, а волонтеры и спасатели постоянно укрепляют насыпь.

За сутки уровень воды в реке Ишим понизился на 16 см около города Ишим, на 13 см около Абатского. Вода в реке Тобол около Ялуторовска продолжает подниматься и за сутки прибавила 18 см, около Иевлево Ярковского района – 10 см, а около Коркино и Упоров снизилась на 8 см и 2 см соответственно.

По данным МЧС России, в 57 населенных пунктах региона подтоплены 402 жилых и 345 дачных дома, 3282 приусадебных участка, 39 участков автомобильных дорог. Эвакуированы более 6 200 человек. В пунктах временного размещения находятся 620, из них 207 детей.

В Курганской области продолжается ликвидация последствий паводка. За сутки от воды освободились 60 жилых и 43 дачных дома, но остаются подтопленными 400 жилых и 5 975 дачных домов. За сутки сотрудники МЧС обеззаразили 10 придомовых территорий и просушили 13 жилых домов.

В Оренбургской области остаются подтопленными более 2 300 жилых домов и 5 500 участков. За сутки освободились от воды 629 домов и 1 103 приусадебных участка. Всего обработано более 2 млн кв. м придомовых участков и 23 тыс. жилых домов.

Омск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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