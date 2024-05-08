В Красноярском крае возбудили дело после нападения стаи собак на 11-летнюю девочку

В городе Игарка Красноярского края 11-летняя школьница пострадала из-за нападения стаи бродячих собак. Возбуждено уголовное дело о халатности.

Как сообщили в региональном управлении СКР, судя по кадрам с камер системы видеонаблюдения к девочке подбежали три собаки, когда та шла по улице. Животные начали бросаться на ребенка и повалили на снег, после этого к пострадавшей подбежали еще несколько собак.

Школьница пыталась отбиться от агрессивных животных. Спас ребенка прохожий. У пострадавшей диагностировали укушенные раны голени и предплечий, она проходит лечение амбулаторно.

«Следователями выполняются необходимые следственные действия, в ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, степень тяжести причиненного здоровью ребенка вреда, дана правовая оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и ответственных лиц за организацию отлова и содержания безнадзорных животных», – добавили в СКР.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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