ФАС доказала картельный сговор между дорожниками на 24 млрд рублей

Суд встал на сторону Федеральной антимонопольной службы в деле о дорожном картеле в Ростовской и Волгоградской областях на 24,1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее ФАС возбудила дело против шести компаний из этих регионов. ООО «РостовАвтоДорСтрой», «Ростовское ДСУ», «Таганрогское ДСУ», «ВолгоградАвтоДорСтрой», «Тацинское ДСУ» и «Т-Транс» заключили картельный сговор на более чем 120 торгах по строительству, ремонту и содержанию автодорог в названных субъектах и Адыгее.

«Это привело к поддержанию цен на торгах. Общий размер начальных (максимальных) цен контрактов составил 24 153 421 244 рубля», – говорится в сообщении. Часть средств на дорожные работы выделялась в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». ФАС России признала компании нарушившими антимонопольное законодательство.

«Ростовское ДСУ», «Т-Транс» и «Таганрогское ДСУ» оспаривали решение службы, но Арбитражный суд Москвы встал на сторону ФАС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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