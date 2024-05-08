В Волжском автомобиль сбил двух школьниц на пешеходном переходе

В городе Волжский Волгоградской области автомобиль сбил двух школьниц на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
ДТП произошло на улице Советской. «46-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу школьниц 9 и 10 лет», – говорится в сообщении.
В результате дети были госпитализированы с различными травмами.
Правоохранительные органы проводят проверку, ход которой контролируется прокуратурой.
Волгоград, Зоя Осколкова
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