В Волжском автомобиль сбил двух школьниц на пешеходном переходе

В городе Волжский Волгоградской области автомобиль сбил двух школьниц на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

ДТП произошло на улице Советской. «46-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу школьниц 9 и 10 лет», – говорится в сообщении.

В результате дети были госпитализированы с различными травмами.

Правоохранительные органы проводят проверку, ход которой контролируется прокуратурой.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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