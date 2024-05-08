В Вильнюсе введение комендантского часа посеяло панику среди горожан

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас в среду, 8 мая, рассказал, что среди жителей литовской столицы поднялась паника после введения комендантского часа во время учений НАТО, потому что они испугались множества военных с оружием на улицах города, – сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение).

В интервью порталу мэр Вильнюса сказал: «Было выпущено сообщение, что с 22.00 часов вводится комендантский час. Люди не обладали всей информацией и, конечно, когда увидели вооруженных военных, они испугались. Было много звонков в полицию, во Всеобщий центр помощи, спрашивали, что происходит. Момент паники был зафиксирован на самом деле».

«Изначально был план предупредить население по мобильной связи, однако Национальный центр по управлению кризисами выступил против, заявив, что это вызовет панику. Было решение Центра не поднимать панику. Теперь мы видим, что это было ошибкой», – добавил Бенкунскас.

В ночь со вторника на среду в Вильнюсе и Каунасе ввели комендантский час на одну ночь во время учений НАТО для тренировки комендантских подразделений.

Вильнюс, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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