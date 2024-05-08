В секторе Газа за время израильской военной операции погибло более 15 тысяч детей

Власти сектора Газа в среду, 8 мая, сообщили, что с 7 октября 2023 года за время палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли, как минимум, 15 002 ребенка, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы властей анклава, также говорится, что «не менее 30 детей умерли вследствие недоедания. Кроме того, порядка 17 тыс. несовершеннолетних лиц в результате боевых действий остались сиротами или лишились одного из родителей».

Газа, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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