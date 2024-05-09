ВСУ атаковали нефтебазу под Анапой

Сегодня ночью ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. В результате произошел пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

Со стороны Украины были запущены несколько беспилотников. Шесть дронов удалось подавить, часть упали на территории нефтебазы в селе Юровка под Анапой.

Повреждения получили несколько резервуаров, произошел пожар. Для ликвидации возгорания привлечены 62 специалиста и 20 единиц техники.

«По предварительной информации, пострадавших нет», – сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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