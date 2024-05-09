Беспилотник повредил насосную станцию нефтезавода в Башкирии

Нефтезавод в Башкирии подвергся атаке с помощью беспилотника. В результате было повреждено насосное помещение. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Дрон атаковал завод «Газпром нефтехим Салават». «Предварительно повреждено строение насосной станции на территории предприятия. Пожара нет. Пострадавших нет», – уточнили в МЧС.

Последствия атаки ликвидируют более 30 специалистов и шесть единиц техники. Угрозы для жителей города нет, добавили в ведомстве.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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