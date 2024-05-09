В Астрахани пять человек погибли от отравления неизвестным веществом

В Астрахани пятеро местных жителей скончались после употребления неизвестного вещества, еще 14 пострадавших госпитализированы. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Тела пятерых погибших в возрасте от 18 до 40 лет обнаружили в разных районах города. По предварительным данным, все они употребляли наркотические вещества.

«Кроме того, в медицинские учреждения с диагнозом «отравление неизвестным веществом» поступило 14 жителей города и ближайших районов Астраханской области, 11 из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи осматривают места происшествия, опрашивают очевидцев, назначен раз экспертиз. Расследование продолжается.

Астрахань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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